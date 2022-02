Stand: 18.02.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Weniger strenge Corona-Regeln

Vun düt Wekenenn af an, dor fallt in Hamborg de Sparrstünn in’e Gastronomie weg. Dat hett de Senaat Dingsdag düsse Week fastleggt un künnig maakt. Bavento sünd denn ok de Kontakten nich mehr so dull inschränkt bi Lüüd, de impft oder na Corona wedder op'n Damm sünd. Un de 20. März kunn denn villicht de Dag warrn, wo denn tomeist all de Corona-Regeln wegfallen doot - bet op de Maskenplicht.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 19.02.2022, Kl. 9:30

