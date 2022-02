Stand: 18.02.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Flegerbomb in Willemsborg

In Willemsborg is düsse Week wedder en Flegerbomb ut'n Tweten Weltkrieg funnen worrn, so as faken al bi Boarbeiden. Middeweken is dor dit Tour man'n beten mehr wat bi nakamen, denn dor müssen 4.700 Minschen rund üm den Rotenhäuser Damm ut jümehr Hüüs un Wahnungen rut. Un dat hett över Stünnen henweg duert, wat ok dormit an leeg, dat veel neeschierige Lüüd bi tokeken hebbt. Man eerst avends, bi üm un bi Klock negen rüm, bet dor hebbt se dat denn henkregen hatt, dat de Flegerbomb in Willemsborg nich mehr scharp ween is.

