Stand: 18.02.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Storm: "Ylenia"

In'e Nacht vun Middeweken op Dunnersdag müssen Polizei un Füerwehr al wegen Storm rut, denn dor feeg al "Ylenia", de eerste Orkaan düsse Week, över den Noorden henweg. Un ok dor güng bi de Bahn in'n Fernverkehr gor nix mehr, ok Regionaaltöög, U- un S-Bahnen sünd utfullen oder to laat kamen. Un in'n Haven hett dat Water de Frontschiev vun en HADAG-Fähr tweimaakt hatt, wo denn tominnst een Fohrgast bi to Schaden kamen is. Dat Unglück harr een op Video opnahmen, wat denn teemlich dull viral gahn is un wo de Lüüd denn veel wat över snackt hebbt düsse Week.

