Stand: 18.02.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Storm "Zeynep"

Na'n Orkaan is vör'n Orkaan - de Hölpslüüd in Hamborg sünd denn ok glieks in'n Utnahmtostand bleven un reken dor denn nu ok glieks dör düssen tweten Storm düsse Week mit Naam "Zeynep" mit noch mehr Schaden. Dat Krüüzfohrtschipp AIDA prima hett de Paus twüschen de beiden Wedderlagen denn bruukt hatt, üm opletzt denn güstern na Hamborg hentokamen. Dat Schipp müss siet Middeweken bi meterhoge Wellen in'e Helgolänner Bucht töven un weer dor denn ne Tiet lang an't Krüzen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 19.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.02.2022 | 09:30 Uhr