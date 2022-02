Stand: 18.02.2022 09:30 Uhr Na un vör den Storm

De Hamborger Insatzkräft köönt sik nu eerstmal’n beten wat verpuusten. Na den Storm „Ylenia“ müssen se in’e Nacht wegen dat Wedder man blots noch wenig mal rut. De mehrsten Töög, de föhrt vundaag wedder. Öllern köönt, wenn se dat wüllt, ok vundaag jümehr Schoolkinner tohuus behollen, denn an’n Namiddag kaamt denn in Hamborg al de eersten Delen vun den ne’en Orkaan an, de denn noch starkere Böen mit sik bringen deit. Bavento rekent een mit en bannig swore Stormfloot, dat aver man eerst för morgen fröh.

