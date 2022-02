Stand: 18.02.2022 09:30 Uhr Nootstand in’e Pleeg

Bet 2030 warrt hier bi uns in Hamborg üm un bi 22.000 Lüüd bavento in’e Pleeg bruukt. Dat is in en Bericht binnen utrekent vun de Barmer Krankenkass. Dorna to uurdelen bruukt se mehr Lüüd as betto dacht, denn bet dorhen bet 2030 warrt dat düütlich mehr Lüüd geven, de Pleeg bruken doot. Bi all dat, wat bet nu utrekent worrn is, dor is de Reform vun de enkelten Stufen in’e Pleeg nich mit bedacht worrn, denn dordör gifft dat mehr Minschen, de pleegt warrn mööt.

18.02.2022, Kl. 9:30

