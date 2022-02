Stand: 18.02.2022 09:30 Uhr Ukraine-Kris

In München geiht vundaag de Sekerheitskonferenz los. De düüstere Siet dorbi is de Striet üm’e Ukraine. US-Präsident Joe Biden is bang vör en russischen Inmarsch in’e Ukraine un dat al in’e tokamen Daag. Moskau seggt, dat stimmt nich. Bi de Sekerheitskonferenz warrt wichtige Lüüd ut Russland nich mit dorbi ween un dat is dat eerste mal siet Johren.

// Stand: 18.02.2022, Kl. 9:30

