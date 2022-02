Stand: 18.02.2022 09:30 Uhr Anzeig gegen Scholz un Tschentscher

De Hamborger Straafverteidiger Gerhard Strate hett in’n Tosamenhang mit den Cum Ex-Schandool üm de Warburg-Bank Bunnskanzler Olaf Scholz un Börgermeester Peter Tschentscher anzeigt wegen Bihölp to Stüerbedregeree. Scholz smitt he bavento vör ok verkehrt wat seggt to hebben. So as dat in dat „Manager Magazin“ binnenstahn deit, schreev Strate, dat de „kriminelle Einbettung“ vun de Bank-Geschäften al 2016 op’e Hand legen harr. Dat Finanzamt harr de Fakten al domols kennt.

// Stand: 18.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.02.2022 | 09:30 Uhr