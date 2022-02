Stand: 18.02.2022 09:30 Uhr Striet üm Elv-Slick

In den Striet üm den Elv-Slick blifft Hamborg bi sien Plaans, den Slick, den se utbaggert hebbt, tokünftig bi de Insel Scharhörn aftoladen. Neddersassen, Sleswig-Holsteen un Ümweltverbännen bekrittelt dat dull wat un nu stimmt ok de Hamborger Oppositschoon mit in. De CDU snackt vun en havenpolitischen Alleengang vun Hamborg, wo nix bi rutsuert is. Meist in desülvige Oort seggt dat ok de FDP.

// Stand: 18.02.2022, Kl. 9:30

