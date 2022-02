Stand: 18.02.2022 09:30 Uhr Dode Fro in Bardörp

In Bardörp is woll en 55 Johr ole Fro ümbröcht worrn. De Polizei is güstern Bescheed seggt worrn wegen en Person mit en Stichverletzen. As de Beamten dor denn ankamen sünd, kunnen se man nich mehr veel wat maken - de Fro is dor an Oort un Steed storven. Nu hebbt se den Broder vun ehr op’n Kieker. De 53 Johr ole Keerl is fastnahmen worrn.

// Stand: 18.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.02.2022 | 09:30 Uhr