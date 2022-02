Stand: 18.02.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Noch is dat veleroorts dröög bi opstunns veer Graad op Finkwarder. Man na un na bringt de Dag överall Regen un Wind mit sik. To’n Namiddag hen geiht dat denn mit den ne’en Storm so bilütten los bi Temperaturen vun bet to teihn Graad. Un avends is he denn dor de Orkan, wo de Wind denn ok ornlich bi opbrusen deit mit Orkanböen vun bet to 115 Stünnenkilometer. Un dat geiht denn de ganze Nacht dör, bet dat denn morgen Vörmiddag anfangt so’n beten wat natolaten. Man dat ganze Wekenenn över weiht un regent dat denn veel wat bi üm un bi acht Graad.

// Stand: 18.02.2022, Kl. 9:30

