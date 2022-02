Stand: 17.02.2022 09:30 Uhr Storm geiht dull tokehr

De Storm hett Noorddüütschland fast in siene Hannen. De Düütsche Bahn hett an'n Morgen fastleggt, dat in'n Noorden keen Feern-Töög fohren schüllt. Ok en Reeg vun Flegers dröövt nich ünnerwegens ween, un ok bi de S-Bahn un de U-Bahn fallt Töög ut. De Hamborger Füerwehr is middewiel över dreehunnert Maal wegen den Storm utrückt, un de Insatzlüüd hebbt den Utnahmetostand utropen. Betto sünd aver keen Minschen to Schaden kamen, un dull twei gahn is ok noch nix. // Stand: 17.02., Klock 09:30



17.02.2022

