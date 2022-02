Stand: 17.02.2022 09:30 Uhr School löppt, AIDA mutt krüzen

De Schoolünnerricht in Hamborg, de geiht vundaag eerstmal wieder as jümmers. Man de Öllern dröövt jem ehr Kinner to Huus behollen, wenn de Schoolweg gefährlich ween kunn. Fastsitten doot de Fohrgäst op de AIDA prima. Dat Krüüzfohrtschipp schull egentlich al güstern na Hamborg kamen, dröff aver nich in den Haven rin. De AIDA prima is dorüm bi meterhoge Wellen an't Krüzen in de Helgolänner Bucht. // Stand: 17.02., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.02.2022 | 09:30 Uhr