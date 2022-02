Stand: 17.02.2022 09:30 Uhr Weniger strenge Corona-Regeln

Vunaf dit Wekenenn warrt in Hamborg bi Lüüd, de impft sünd oder Corona överstahn hebbt, de Kontakte nich mehr inschränkt. De Senaat folgt dormit dat Övereenkamen vun Bund un Länner för weniger strenge Corona-Regeln. Ok de Sparrstünn för de Gastronomie fallt weg. Vunaf 4. März is ok dat Danzen wedder tolaten, un to'n Bispeel bi Footballspele dröövt wedder mehr Lüüd tokieken. Tomeist all de Corona-Regeln schüllt denn an'n 20. März utlopen. // Stand: 17.02., Klock 09:30

