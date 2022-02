Stand: 17.02.2022 09:30 Uhr Betere Kassenlaag in Hamborg

De Hamborger Finanzämter kasseert mehr Stüern as man egen dacht hett - un dat in de Corona-Tiet. Verleden Johr weern dat bummelig 14 Milliarden Euro, sowat bi 1,6 Milliarden mehr as in dat Johr tovör. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat ok dat letzte Stüern Schätzen vun'n November düütlich överdrapen warrt. Ünner annern hett Hamborg mehr Gewarvstüer un mehr Ümsatzstüer innahmen. // Stand: 17.02., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.02.2022 | 09:30 Uhr