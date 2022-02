Stand: 17.02.2022 09:30 Uhr Keen Gefohr mehr dör Flegerbomb

Dat hett güstern Avend en poor Stünnen länger duert as plaant, man denn hebbt se dat henkregen, dat de Flegerbomb in Willemsborg nich mehr scharp is. Sowat bi 4.700 Minschen hebbt ut jem ehr Hüüs un Wahnungen rut müsst. Funnen harr man den Blindgänger op en Bo-Stell an'n Rotenhäuser Damm. // Stand: 17.02., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.02.2022 | 09:30 Uhr