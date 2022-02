Stand: 17.02.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag bringt veel Storm, de ok örntlich opbrusen kann. Schuern sünd anseggt, aver ok en lütt beten Sünnschien, bi bet to 9 Graad. Nu (Klock negen) sünd dat in Totenbarg 7 Graad. Morgen geiht dat mit dicke Wulken los un en halfweegs drögen Vörmiddag. Later Regen mit bet to 10 Graad. // Stand: 17.02., Klock 09:30

