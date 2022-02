Stand: 16.02.2022 09:30 Uhr Snacken över Coronaregeln

En Plaan, wannehr wat för Coronaregeln lockert warrt: Dor snackt vundaag Bund un Länner över. Hamborg harr güstern al künnig maakt, dat de Sparrstünn in de Gastronomie düt Wekenenn wegfallen schall. As dat lett, schüllt denn vun den 20. März af an all Schranken nich mehr gellen – bet op de Plicht en Mask to dregen. / Stand: 16.02.2022, Klock 9:30

