Tostännigkeit vun’t RKI

Wat is mit Lüüd, de na Corona wedder op’n Damm sünd? Ok dor snackt Bund un Länner vundaag över. Dat Robert-Koch-Institut harr ja ahn vörher wat to seggen fastleggt, dat jümehr Status blots noch för dree Maand lang gellen schall. Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach see to de Bild-Zeitung, he will dat RKI hier de Tostännigkeit wegnehmen – un nich blots bi düsse Fraag, ne, ok bi anner wichtige Saken, de dat RKI besluten deit. / Stand: 16.02.2022, Klock 9:30

