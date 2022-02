Stand: 16.02.2022 09:30 Uhr Striet twüschen Russland un de Ukraine

Dat Russland de Ukraine angriepen deit, dat is ok wieder nich utslaten. Dor hett US-Präsident Joe Biden vör wohrschaut, as he in’t Feernsehn snackt hett. He see, bet nu kunn de USA nich vermellen, dat sik russ’sche Truppen trüchtrecken doot. Güstern harr Bunnskanzler Olaf Scholz mit den russ’schen Präsident Wladimir Putin över den Striet snackt. / Stand: 16.02.2022, Klock 9:30

