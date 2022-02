Stand: 16.02.2022 09:30 Uhr Besinnen op de grote Stormfloot

Hamborg denkt vundaag trüch an de Minschen, de vör 60 Johr bi de grote Stormfloot storven sünd. In de Nacht op den 17. Februar 1962 stünnen wiede Delen vun de Stadt ünner Water. Mehr as 300 Minschen sünd dootbleven. An dat Diek-Denkmaal in Willemsborg gifft dat vunavend en Veranstalten, an de ok Börgermeister Peter Tschentscher deelnehmen warrt.

/ Stand: 16.02.2022, Klock 9:30

/ Stand: 16.02.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.02.2022 | 09:30 Uhr