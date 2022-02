Stand: 16.02.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt de Wulken de Bavenhand un dat gifft jümmers wedder wat Natts vun baven. De Temperaturen klattert op ölven bet twölf Graad. Opstünns sünd dat söven Graad an de Bill. De Wind dorto blaast düchtig, an’n Avend ok mit stöörmsche Böen. Wohrschau: Morgen kann dat Storm geven! Bi acht bet negen Graad is allens dorbi: Wind, Wulken, Schuern un ok en beten Sünnschien. / Stand: 16.02.2022, Klock 9:30

