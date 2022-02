Stand: 15.02.2022 09:30 Uhr Corona-Regeln bald vörbi?

Goot een Maand noch un denn mag dat ween, dat Sluss is mit meist all de Corona-Regeln – bet op de Maskenplicht. Vundaag wüllt se in’n Hamborger Senaat al över en Plaan för Lockerungen Schritt för Schritt bet to’n 20. März schnacken. Morgen schall in en Bund-Länner Runn denn doröver afstimmt warrn. Güstern hett dat Hamborger Verwaltensgericht bavento in een Fall seggt, dat de Genesenen-Status nich al na dree Maanden aflopen schall. //Stand 15.02.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.02.2022 | 09:30 Uhr