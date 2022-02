Stand: 15.02.2022 09:30 Uhr Weniger Liddmaten in Spoorts Verenen

De Hamborger Spoort Verenen, de sünd in de Coronatiet de Liddmaten weglopen. Denn Spoort maken binnen, dat is jo meist gor nicht mööglich. To’t eerste Mal siet foffteihn Johr is de Tahl vun organiseerte Spoortslüüd in Hamborg ünner 500.000 daalgahn. Enkelte Verene, de hebbt sogor de Hälfte vun jümehre Liddmaten verloren. //Stand 15.02.2022 Kl. 9:30

