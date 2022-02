Stand: 15.02.2022 09:30 Uhr Hölp för Kinner un junge Lüüd

Vun wegen Corona bruken twintig bet dörtig Perzent vun Kinner un junge Lüüd psychologische Hölp. Dorvun gaht Studien ut. In Hamborg kümmt düsse Hölp nu vun de Krankenkassen. Se betahlt knapp 6 Millionen Euro, üm bet to 550 Kinner Stütt to geven, to’n Bispill mit Psychotherapeuten. //Stand 15.02.2022 Kl. 9:30

