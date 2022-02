Stand: 15.02.2022 09:30 Uhr Scholz in Moskau

Mag ween, dat düsset Drapen hölpen deit in den Unkraine-Striet: Bunnskanzler Olaf Scholz is vundaag in Moskau to Besöök. Dor will he mehrere Stunnen ünner 4 Ougen mit den russ‘schen Präsidenten Wladimir Putin schnacken. De beiden harrn sik al bi dat G20 Drapen in Hamborg kennenlehrt. Scholz meent, dat de russ‘schen Truppen an de ukrain’schen Grenz opmarscheert sünd, dat kann he nich navolltrecken. // Stand 15.02.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.02.2022 | 09:30 Uhr