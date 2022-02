Stand: 15.02.2022 09:30 Uhr Striek in Hamborg

In Hamborg hebbt vundaag Warkschopen in de Energiebranche un bi mehrere Banken to’n Striek opropen. Dat geiht dorbi üm söss Perzent mehr Geld, wat se hebben wüllt. In düsse Minuten geiht en Autokorso mit de Lüüd, de strieken doot, dörch de Binnenstadt los. He schall vun’t Hilligengeistfeld bet to’n Fischmarkt föhren. //Stand 15.02.2022 Kl. 9:30

