Stand: 15.02.2022 09:30 Uhr ADAC warrt mehr bruukt

De Pannhölpers vun’n ADAC, de mööt in Hamborg wedder duller ran. In’t verleden Johr müssen se bi 190.000 Autos hölpen, de liggen bleven sünd. Dat sünd goot 500 Insätz per Dag – 3 Perzent mehr as een Johr vöraff. Meist is dat de Batterie, de al oder twee is, worüm de ADAC anrücken muss. //Stand 15.02.2022 Kl. 9:30

