Stand: 14.02.2022 09:30 Uhr Corona-Regeln in Hamborg

In Hamborg verlangt de CDU, dat bi de Corona-Regeln düütlich wat nalaten warrt. Se will in’e Börgerschop nu beandragen, dat dat mit de Sparrstünn vörbi is un dat ok de mehrsten Schranken, wat de Kontakten angeiht, en Enn hebbt. Jede müss nu wedder sülvst mehr Verantwoorten övernehmen, dat see de CDU Frakschoonsböverste Dennis Thering. In Hamborg steekt sik in’e verleden Tiet wedder weniger Lüüd mit dat Corona-Virus an - hier gaht de Tahlen al siet twee Weken na ünnen hen.

// Stand: 14.02.2022, Kl. 9:30

