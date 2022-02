Stand: 14.02.2022 09:30 Uhr Bunnspräsidentenwahl

Ok Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier hett sik besünners düütlich to de Ukraine-Kris ütert. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin hett he dorto opropen un see, he schull de Schlingen, de üm den Hals vun’e Ukraine liggen dee, losmaken. Steinmeier is güstern düütlich mit de allermeisten Stimmen vun de Bunnsversammlung in sien twete Amtstiet rinwählt worrn. Över de Parteigrenzen henweg hebbt vele Lüüd bi tostimmt, dat se em wählt hebbt. Un ok vun buten, ut annere Länner, dor hebbt se em veel wat to gralleert.

// Stand: 14.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.02.2022 | 09:30 Uhr