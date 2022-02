Stand: 14.02.2022 09:30 Uhr Olympia

Bi de Olympischen Winterspelen in Peking dröfft se nu doch mitmaken bi’t Ieskunstlopen: Kamila Walijewa ut Russland. Liekers se fröher bi’t Dopen faatkregen worrn is. Dat hett nu de Internationale Sportgerichtshoff CAS korthannig fastleggt. Un för dat düütsche Olympia-Team is de Reeg, wat dat Siegen in’n Ieskanal angeiht, verleden Nacht reten. Bi’n Monobob vun’e Froonslüüd hett Laura Nolte dat blots noch op Platz veer schafft.

// Stand: 14.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.02.2022 | 09:30 Uhr