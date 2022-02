Stand: 11.02.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Uurdeel mit Brisanz

Anfang düsse Week geev dat en Uurdeel, dat dat in sik harr. Dat güng üm de Fraag, wat en Polizist in Hamborg Minschen mit swatte Huutfarv kontrolleren dröff, ahn dat dat en bestimmten Grund gifft. Ja, seggt dorto dat böverste Verwaltensgericht in de Grünnen för en Uurdeel - tominnst an bestimmte Steden, de as gefährlich gellen doot, to’n Bispeel op St. Pauli. Klaagt harr en Mann ut Togo, de sik dör fakene Kontrollen diskrimineert föhlt.

Düsse Week

