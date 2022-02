Stand: 11.02.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Hamborgs Corona-Regeln weniger streng

Dingsdag düsse Week hett de Senaat nu ok bi uns in Hamborg de 2G-Regel in’n Eenzelhannel afschafft. Een bruukt also nich mehr nawiesen, dat een gegen Corona impt is. Man an de Steed gifft dat nu en FFP2-Maskenplicht. Dat allens gellt af vundaag. Un mööglich warrt dat dör en hoge Impfquote in Hamborg, seggt de Senaat. Man, wat eerstmal blieven deit, dat is de Sparrstünn in’e Gastronomie.

