Stand: 11.02.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Kinner liedt ünner Pandemie

Kinner un junge Lüüd, de liedt na wie vör ünner de Pandemie un hebbt vun’e Psyche her dormit to doon. Dat is ut en ne’e Studie vun’t UKE ruttolesen, de Middeweken düsse Week vörstellt worrn is. Man in’n Vergliek to de Studien dorvör sünd dat’n beten weniger Kinner worrn. Bavento bi rutsuert is, dat dat Kinner ut armere Familie un wo‘t ok drümrüm swoor is, na wie vör sünnerlich dull wat marken doot.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 12.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.02.2022 | 09:30 Uhr