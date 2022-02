Stand: 11.02.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Weniger Verbreken in Hamborg

In Hamborg sünd de Verbreken weniger worrn un dat al dat sösste Johr in’e Reeg. Dat is bi de ne’e Kriminaalstatistik bi rutsuert, de de Hamborger Polizei Dunnersdag düsse Week vörleggt hett. De Gefohr, dat een dat Opfer warrt vun en Verbreken, de is so minn as siet 1976 nich mehr. Tonahmen hebbt blangen anner Saken de Internet-Bedregeree un Schockanropen mit den sonöömten Enkeltrick.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 12.02.2022, Kl. 9:30

