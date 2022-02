Stand: 11.02.2022 09:30 Uhr Kriminaalstatistik

De Lüüd sünd tohuus ween un nich ünnerwegens op grote Veranstaltens - dat maarkt een ok in Hamborgs Kriminaalstatistik, de nu för dat verleden Johr vörliggen deit. Dor is weniger inbraken, klaut un weniger sexuell Gewalt andoon worrn. Alltohoop sünd üm un bi 186.000 Straafdelikten tellt worrn, man dat sünd so wenig as siet rund veer Johrteihnten nich mehr. Wat tonahmen hett, dat is de Bedrug in’t Internet. Dor hett de Oppositschoon den Senaat opropen, mehr wat gegen de Bedregers in’t Nett to ünnernehmen.

