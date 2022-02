Stand: 11.02.2022 09:30 Uhr Weniger Corona-Fäll an Hamborgs Scholen

In ganz Düütschland geiht de Corona-Inzidenz na baven. In Hamborg nimmt se op’e ann‘re Siet af un ok bi Hamborgs Kinner un jungen Lüüd gaht de Tahlen, wat de Infekschonen angeiht, torüch. Ok wenn sik in’e verleden Week 10.000 Schölers mit dat Corona-Virus ansteken hebbt, ist dat meist een Sösstel weniger as noch de Week dorvör. Un ok bi de Lüüd, de jümehr Arbeitssteed an’e School hebbt, dor gifft dat weniger Fäll - alltohoop üm un bi dreehunnertdörtig. Schoolsenater Ties Rabe süht hier nu Licht an’n Enn vun’n Tunnel.

