Tahlen to de Laag vun Krögers un Weertslüüd

To de kettelige Laag vun Hamborgs Gastronomen gifft dat ne’e Tahlen. Meist jedet sösste Restaurang steiht för de Pleite. Dat hett de Firma CRIF ut Hamborg utrekent, de Daten vun’e Weertschop sammeln un dorto denn Utkunft geven deit. Liekers hebbt vör de Pandemie mehr Lokalen Pleite maakt as in de Corona-Tiet, man dat liggt doran, dat de Staat jüm veel wat mit Geld ünner de Arms grepen hett. So tominnst ist dat ut de Studie ruttolesen.

