Stand: 11.02.2022 09:30 Uhr Uurdeel to Imp-Plicht

Dröövt de Länner de Imp-Plicht in’t Gesundheitswesen ümsetten? Dat Bunnsverfatensgericht seggt nu in düsse Minuten Bescheed, woans een hier eerstmal mit ümgahn mutt. Üm un bi 300 Lüüd hebbt klaagt hatt un wullen mit en dringlichen Andrag afwennen, dat dat Gesett kamen deit. Af Midde vun’n Määrzmaand müssen denn de Lüüd, de in‘e Krankenhüüs, bi Dokters un in Pleegheimen arbeiden doot, nawiesen, dat se impt oder na Corona wedder op’n Damm sünd. So wüllt se denn de Lüüd, för de Corona en Risiko is, beter för dat Virus wohren.

// Stand: 11.02.2022, Kl. 9:30

