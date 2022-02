Stand: 11.02.2022 09:30 Uhr Striet rund üm de Ukraine

Siet Dagen snackt de Politikers un Diplomaten veel wat mit’nanner, wat den Striet rund üm de Ukraine angeiht - de Laag is dor teemlich kettelig. Nu hett US-Präsident Joe Biden all US-Börgerslüüd in’e Ukraine dorto opropen, dat Land to verlaten. To den Fernsehsender NBC sä Biden, wenn dat to en russische Invasion in‘e Ukraine kamen schull, denn kunnen de US-Suldaten dor nich hölpen, de Lüüd ruttobringen.

// Stand: 11.02.2022, Kl. 9:30

