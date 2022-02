Stand: 11.02.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt Vörmiddag sünd noch veel Wulken ünnerwegens, deels hebbt de denn ok noch Regen un Graupel mit bi. Man hüüt Namiddag süht dat denn anners ut: Dor kummt denn mehr de Sünn rut un meisttiets blifft dat dor denn dröög bi Temperaturen vun bet to söven Graad. Opstunns sünd dat dree Graad in Fuhlsbüddel.

// Stand: 11.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.02.2022 | 09:30 Uhr