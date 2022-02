Stand: 10.02.2022 09:30 Uhr Mobilität in Hamborg

Mobilitätsbudget: So heet en Anbott, dat de HVV düt Johr ne't inföhrt hett. Dacht is dat för Ünnernehmens, de jümehr Lüüd den Weg na de Arbeit betahlen wüllt. Dat löppt denn so, dat de Firma Geld gifft, dat man för de Bohn, för Carsharing or Fohrrööd insetten kann. In teihn Ünnernehmens warrt dat al test. Vun'n tweten Deel vun't Johr af an schall dat denn en Alternativ to de Proficard or en Deenstwagen ween. Un vun'n HVV gifft dat noch wat: In twee Johr schall in Bussen nich mehr mit Bargeld betahlt warrn – blots noch mit en Prepaid-Card to'n opladen. So schall dat Betahlen in'n Bus hygienischer un gauer aflopen. | Stand 10.2.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.02.2022 | 09:30 Uhr