Stand: 10.02.2022 09:30 Uhr Laag bi de Gesundheitsämter beter

De Laag in Hamborgs Sundheitsämter hett sik en beten verbetert. Mehrstendeels haut dat nu hen, Corona-Infizerte binnen vun en Dag na en positiven Test to faten to kriegen. En Tiet lang weer dat nich mööglich, denn dat geev schierweg to veele Fäll. De Infektschonstahlen fallt nu al annerthalf Weken lang. Un wokeen sik infiziert hett, hett dat tomehrst nich so dull. | Stand 10.2.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.02.2022 | 09:30 Uhr