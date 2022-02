Stand: 10.02.2022 09:30 Uhr Ne'e Regeln för PCR-Tests

De Togang to PCR-Tests warrt in Düütschland en beten sworer – tominnst denn, wenn man se ümsünst hebben will. Nix dorför betahlen: Dat klappt in Tokunft blots noch, wenn man en positiven Snelltest hett. En rode Mellen in de Corona-App reckt nich mehr ut. Bunnsgesundheitsminister Karl Lauterbach will de PCR-Tests beter insetten: Wegen de Omikron-Well sünd de Laboren so un so al dull överlast. | Stand 10.2.2022 Kl. 9:30

