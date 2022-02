Stand: 10.02.2022 09:30 Uhr Drapens üm'n Ukraine-Konflikt

In Berlin snackt se vundaag över de Ukraine-Kries; dat gifft gliek twee Drapens. Eerstmal sünd de Regierensbasen ut Lettland, Litauen un Estland bi Bunnskanzler Scholz op Besöök. Ok de drei Länner in't Baltikum föhlt sik vun Russland bedroht. Un denn dropt sik ok noch Butenpolitikers ut Düütschland, Frankriek, Russland un de Ukraine. Dor warrt versöcht, den Konflikt en beten to begööschen. | Stand 10.2.2022 Kl. 9:30

