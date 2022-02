Stand: 10.02.2022 09:30 Uhr Update för Hoochwater-App

Över't Smartphone kann man sik in Tokunft gauer över Hoochwater kunnig maken. Dat geiht över de App "Meine Pegel". De gifft dat al en beten länger, nu gifft dat man en Update – to'n Bispeel mit en interaktive Koort, op de man sehn kann, wo graad Hoochwater is. De Daten för de App kaamt vun de Bunnslänner. Wokeen an de Elv wohnt, kann sik denn op'n Prick en Alarm instellen, wenn dat Water över en bestimmten Pegel röver is. | Stand 10.2.2022 Kl. 9:30

