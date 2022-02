Stand: 09.02.2022 09:30 Uhr Hamborgs Straten sünd verstoppt

So vele Staus as op de Hamborger Straten gifft dat in keen annere Stadt in Düütschland. De Navi-Hersteller TomTom seggt, de Fohrtieden weern üm een Drüddel länger as bi fre'e Straten. As dat utsüht, sünd wegen Corona mehr Minschen vun Bus un Bahn wedder na dat Auto torüchwesselt. Över't Johr rekent steiht een in'n Dörsnitt mit dat Auto mehr as söventig Stünnen in'n Stau. // Stand: 09.02., Klock 09:30



09.02.2022

