Stand: 09.02.2022 09:30 Uhr Hamborgs Corona-Regeln weniger streng

Keen 2G-Regel mehr in'n Eenzelhannel - dat gellt vunaf Sünnavend ok in Hamborg. Hannels- un Ünnernehmensverbänn sünd froh doröver, dat de Senaat dat so beslaten hett; ok wieldat denn de glieken Regeln gellen doot as in de Naver-Bunnslänner. Bestahn blievt aver de Sparrstünn un de 2G-Kontrollen in de Gastronomie. Dat dit gau ännert warrt, dorför sett sik de FDP, de CDU un de AfD in. // Stand: 09.02., Klock 09:30

