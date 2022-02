Stand: 09.02.2022 09:30 Uhr CDU-Kritik an Scholz

De Bunnsregeern mutt sik düchtig wat anhören vun den Hamborger CDU-Baas Christoph Ploß. He smitt Kanzler Olaf Scholz vör, de wörr to wenig kloren Kurs anseggen, to'n Bispeel in de Ukraine-Kris'. Un Ploß seggt, Düütschland wörr in de NATO alleen dorstahn. Güstern hett Scholz to'n Verhanneln opropen in den Ukraine-Konflikt, un dat tosamen mit de Präsidenten vun Frankriek un Polen. // Stand: 09.02., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.02.2022 | 09:30 Uhr