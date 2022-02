Stand: 09.02.2022 09:30 Uhr Freewillige Sittenblievers

De Corona-Pandemie wirkt sik ut op de Tahl vun Schölerinnen un Schölers, de freewillig en Klass nochmal maakt. De Schoolbehöörd seggt, dat sünd üm de dusend - dat bedüdt een Drüddel mehr as tovör. Schoolsenater Ties Rabe seggt, vele Jugendliche wullen en betern Afsluss anstüern. De Schoolmeesters, de sünd totiet weniger streng bi dat Noten vergeven, un dat wiest sik an de Tahlen ut de Gymnasien - düütlich weniger Kinner as sünst mööt na Stadtdeelscholen hen wesseln. // Stand: 09.02., Klock 09:30

